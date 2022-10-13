«Барыс» одержал победу и поднялся на четвертое место Восточной конференции КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Сегодня, 13 октября, подопечные Андрея Скабелки встречались с «Адмиралом» из Владивостока. Казахстанской команде нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками от предыдущего разгромного поражения, которое она потерпела от китайского «Куньлуня» со счетом 0:5.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Егор Шалапов вывел хозяев вперед на десятой минуте. А на 15-й закрепил успех Алихан Асетов. Гости отыграли одну шайбу в середине третьего периода, отличился Евгений Лисовец, но вскоре опять уступили в два гола. На 51-й минуте точку во встрече поставил Энтони Луис.