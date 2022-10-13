Скабелка поблагодарил хоккеистов за победу в матче КХЛ и обратился к болельщикам

«Благодарен ребятам. Правильная реакция была на предыдущий матч дома с “Куньлунем”. Провели работу над ошибками, и сегодня, конечно, была другая энергия, другая команда. И не спроста больше 20 заблокированных бросков было. Но при этом мы и в зоне атаки играли неплохо. Единственное нужно отметить, что дисциплина нас подводила. Мы знали, что играем с четвертой командой по большинству в Лиге, но при этом дали столько возможностей забить гол. Но при этом можно отметить положительный момент, что по сравнению с тем же “Куньлунем” мы достаточно надежно сыграли в обороне четыре на пять, три на пять. Наверное, такие моменты тоже нужны и важны. Поэтому ребятам большое спасибо за эту победу. Ну и спасибо болельщикам. Хорошая атмосфера. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем слышать побольше цифру (количество болельщиков на матче — прим. ред.), когда объявляет диктор», — сказал Скабелка.