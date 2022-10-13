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ОТ
32
13.10
Сочи
Нефтехимик
ОТ
45
13.10
Салават Юлаев
Торпедо
Б
12
13.10
Трактор
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13 октября, источник: Vesti.kz

Скабелка поблагодарил хоккеистов за победу в матче КХЛ и обратился к болельщикам

Хоккеисты «Барыса» провели работу над ошибками после разгрома от «Куньлуня», что позволило выиграть у «Адмирала». Такое мнение на послематчевой пресс-конференции выразил главный тренер казахстанской команды Андрей Скабелка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Белорусский специалист также поблагодарил своих подопечных и выразил надежду, что болельщиков на трибунах с каждым разом будет все больше.

«Благодарен ребятам. Правильная реакция была на предыдущий матч дома с “Куньлунем”. Провели работу над ошибками, и сегодня, конечно, была другая энергия, другая команда. И не спроста больше 20 заблокированных бросков было. Но при этом мы и в зоне атаки играли неплохо. Единственное нужно отметить, что дисциплина нас подводила. Мы знали, что играем с четвертой командой по большинству в Лиге, но при этом дали столько возможностей забить гол. Но при этом можно отметить положительный момент, что по сравнению с тем же “Куньлунем” мы достаточно надежно сыграли в обороне четыре на пять, три на пять. Наверное, такие моменты тоже нужны и важны. Поэтому ребятам большое спасибо за эту победу. Ну и спасибо болельщикам. Хорошая атмосфера. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем слышать побольше цифру (количество болельщиков на матче — прим. ред.), когда объявляет диктор», — сказал Скабелка.

Напомним, что «Барыс» обыграл «Адмирал» на своем льду со счетом 3:1 и поднялся на четвертое место Восточной конференции.

Барыс
3:1
2:0, 0:0, 1:1
Адмирал
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