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19:30
Сочи
Нефтехимик
ОТ
45
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
Б
12
17:00
Трактор
Сибирь
ОТ
12
16:30
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22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА потерпел первое поражение в основное время в текущем сезоне КХЛ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Локомотив
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Источник: Официальный сайт ХК СКА

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу ярославцев. Шайбы в составе хозяев забросили Георгий Иванов (36-я и 59-я минуты) и Егор Коршков (39). У СКА отличился Игорь Ожиганов (46).

Это поражение стало для петербургского клуба вторым в 18 матчах текущего сезона, 24 сентября команда Романа Ротенберга уступила дома по буллитам московскому «Динамо». СКА с 33 очками продолжает возглавлять таблицу Западной конференции, «Локомотив» с 23 очками идет третьим.

В следующем матче СКА 15 октября сыграет на выезде с подмосковным «Витязем», команда Игоря Никитина в тот же день примет минское «Динамо».

В другом матче дня дубль Вячеслава Лещенко помог нижнекамскому «Нефтехимику» обыграть на выезде «Сочи» (5:4 ОТ).

Локомотив
3:1
0:0, 2:0, 1:1
СКА
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