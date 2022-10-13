СКА потерпел первое поражение в основное время в текущем сезоне КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу ярославцев. Шайбы в составе хозяев забросили Георгий Иванов (36-я и 59-я минуты) и Егор Коршков (39). У СКА отличился Игорь Ожиганов (46).

Это поражение стало для петербургского клуба вторым в 18 матчах текущего сезона, 24 сентября команда Романа Ротенберга уступила дома по буллитам московскому «Динамо». СКА с 33 очками продолжает возглавлять таблицу Западной конференции, «Локомотив» с 23 очками идет третьим.

В следующем матче СКА 15 октября сыграет на выезде с подмосковным «Витязем», команда Игоря Никитина в тот же день примет минское «Динамо».