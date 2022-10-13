Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

В стартовой трети поединка в Москве команды обошлись без заброшенных шайб. «Зубры» открыли счет уже в середине второго периода — отличился Павел Варфоломеев, продливший свою результативную серию до шести матчей. Москвичи ответили всего три минуты спустя, но равные цифры на табло также продержались недолго. Еще до перерыва Ник Меркли снова вывел «Динамо» вперед, Варфоломеев на сей раз выступил в роли ассистента. Удержать нужный счет минчане не смогли, в финальной 20-минутке вторую в матче шайбу провел форвард «Спартака» Матвей Заседа. Победитель встречи определился в овертайме, где победу «красно-белым» принес Андрей Локтионов — 3:2.