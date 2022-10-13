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19:30
Сочи
Нефтехимик
ОТ
45
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
Б
12
17:00
Трактор
Сибирь
ОТ
12
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Авангард
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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Спартаку» в матче чемпионата КХЛ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сыграли с московским «Спартаком» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартак
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Источник: ХК "Динамо"

В стартовой трети поединка в Москве команды обошлись без заброшенных шайб. «Зубры» открыли счет уже в середине второго периода — отличился Павел Варфоломеев, продливший свою результативную серию до шести матчей. Москвичи ответили всего три минуты спустя, но равные цифры на табло также продержались недолго. Еще до перерыва Ник Меркли снова вывел «Динамо» вперед, Варфоломеев на сей раз выступил в роли ассистента. Удержать нужный счет минчане не смогли, в финальной 20-минутке вторую в матче шайбу провел форвард «Спартака» Матвей Заседа. Победитель встречи определился в овертайме, где победу «красно-белым» принес Андрей Локтионов — 3:2.

Это поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта четвертым подряд и восьмым в последних девяти матчах. На данный момент «зубры» с 18 баллами располагаются на 8-й строчке Западной конференции, отставая от 7-го места уже на пять очков. Следующий матч в регулярке КХЛ динамовцы проведут в субботу против ярославского «Локомотива» — этим матчем минчане завершат выездную серию.

Спартак
3:2ОТ
0:0, 1:2, 1:0
Динамо Мн
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