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ОТ
32
13.10
Сочи
Нефтехимик
ОТ
45
13.10
Салават Юлаев
Торпедо
Б
12
13.10
Трактор
Сибирь
ОТ
12
13.10
Авангард
Амур
41
13.10
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Адмирал
31
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13 октября, источник: Sport24

Вудкрофт: «Динамо» сделало все для победы над «Спартаком», но шайба просто не шла в ворота

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт поделился комментарием после поражения от «Спартака» в овертайме (2:3).

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"Разочарован, что мы не смогли добыть победу. Мы создали много моментов, контролировали игру, но что-то не получилось снова. Нам не хватает реализации голевых моментов, шайба просто не идет в ворота. Хотя, казалось бы, сделали все для победы. Проблема не в системе, а в том, что не удается переломить ситуацию. Будем искать позитив, отталкиваться от него. Надо готовиться к следующей игре на выезде.

Почему не было Спунера и Козуна? У них повреждения, участие в следующей игре под вопросом. Игра Гилмора в атаке? Несколько нападающих не могли сыграть, а у Джона хорошая скорость и форчек. Его качества очень помогли. У него уже был опыт игры в атаке, так что для меня это не стало необычным решением. В третьем периоде он играл в защите в спецбригадах", — цитирует Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

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3:2ОТ
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Динамо Мн
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