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15:49 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» проиграло «Сибири» в матче Континентальной хоккейной лиге

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3, в серии буллитов победил новосибирский клуб.

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Источник: КХЛ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» уступило новосибирской «Сибири» со счетом 3:4 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 4 195 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Денис Голубев (30-я минута), Александр Шаров (32), Антон Назаревич (38), победный буллит реализовал Вячеслав Основин. У «Динамо» отличились Максим Джиошвили (7), Максим Сушко (17) и Дмитрий Рашевский (31).

«Динамо» после 19 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. В следующей встрече бело-голубые сыграют на своей площадке против московского ЦСКА 17 октября.

«Сибирь» по итогам 20 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции, имея на счету 20 очков. В следующей игре 17 октября новосибирцы встретятся на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

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