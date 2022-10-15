«Барыс» забросил пять шайб «Амуру» и оформил вторую победу подряд в КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.
У победителей отличились Никита Михайлис (8-я минута), Ансар Шайхмедденов (27-я), Юрий Сергиенко (28-я), Линден Вей (28-я) и Егор Петухов (43-я). У гостей одну шайбу отыграл Павел Махановский (20-я).
Нападающий сборной Казахстана забил первый гол за «Барыс» в КХЛ. Для «Барыса» эта победа стала второй подряд (ранее был повержен «Адмирал» — 3:1), что позволило ему набрать 21 балл и вернуться на пятое место в таблице Восточной конференции, в которой «Амур» с 13 очками осел на последней, 11-й строчке.
Следующую игру астанчане проведут дома с нижегородским «Торпедо» 17 октября.