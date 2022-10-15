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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» забросил пять шайб «Амуру» и оформил вторую победу подряд в КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

У победителей отличились Никита Михайлис (8-я минута), Ансар Шайхмедденов (27-я), Юрий Сергиенко (28-я), Линден Вей (28-я) и Егор Петухов (43-я). У гостей одну шайбу отыграл Павел Махановский (20-я).

Нападающий сборной Казахстана забил первый гол за «Барыс» в КХЛ. Для «Барыса» эта победа стала второй подряд (ранее был повержен «Адмирал» — 3:1), что позволило ему набрать 21 балл и вернуться на пятое место в таблице Восточной конференции, в которой «Амур» с 13 очками осел на последней, 11-й строчке.

Следующую игру астанчане проведут дома с нижегородским «Торпедо» 17 октября.

Барыс
5:1
1:1, 3:0, 1:0
Амур
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