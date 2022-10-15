«Барыс» забросил пять шайб «Амуру» и оформил вторую победу подряд в КХЛ

Нападающий сборной Казахстана забил первый гол за «Барыс» в КХЛ. Для «Барыса» эта победа стала второй подряд (ранее был повержен «Адмирал» — 3:1), что позволило ему набрать 21 балл и вернуться на пятое место в таблице Восточной конференции, в которой «Амур» с 13 очками осел на последней, 11-й строчке.