«Адмирал» по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Игра состоялась во дворце спорта «G-Drive Арена» в Омске сегодня, 15 октября.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В составе «ястребов» заброшенными шайбами отметились Рид Буше (дважды) и Владимир Жарков. У дальневосточников отличились Михаил Криштоф и Николай Елисеев (дважды). А в серии буллитов удачливее оказалась команда Леонида Тамбиева.