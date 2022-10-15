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17:03 (мск), источник: Sport24

«Адмирал» по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Владивостокский «Адмирал» обыграл по буллитам омский «Авангард» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Авангард
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Источник: КХЛ

Игра состоялась во дворце спорта «G-Drive Арена» в Омске сегодня, 15 октября.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. В составе «ястребов» заброшенными шайбами отметились Рид Буше (дважды) и Владимир Жарков. У дальневосточников отличились Михаил Криштоф и Николай Елисеев (дважды). А в серии буллитов удачливее оказалась команда Леонида Тамбиева.

После этого матча «Авангард» занимает 8-е место в Восточной конференции; «Адмирал» поднялся на 7-ю позицию на Востоке.

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Авангард
3:4Б
1:1, 2:0, 0:2, 0:0
Адмирал
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