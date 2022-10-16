«Ак Барс» впервые потерпел шесть поражений подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов (16-я, 56-я минуты), также отличились Тему Пулккинен (19), Сергей Телегин (33) и Кирилл Капустин (35). У гостей шайбы забросили Станислав Галиев (37) и Никита Дыняк (50).

«Ак Барс» впервые потерпел шесть поражение подряд в КХЛ. В сезоне-2015/16 казанский клуб проиграл в пяти матчах кряду.

«Трактор», набравший 17 очков в 20 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 20 баллами после 18 встреч располагается на шестой строчке.