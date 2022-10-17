Игрок минского «Динамо» Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Российский форвард «зубров» набрал 5 (3+2) очков в трех поединках прошедшей недели. Варфоломеев отличался в каждой из этих игр, а его текущая результативная серия составляет уже семь встреч. Кроме того, Павел не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности, также в его активе 4 силовых приема.

Следующий матч в КХЛ минское «Динамо» проведет 18 октября дома против ХК «Сочи». На данный момент подопечные Вудкрофта с 18 баллами располагаются на 10-м месте в Западной конференции КХЛ.

Также сегодня стало известно, что игрок «Динамо-Шинника» Тимофей Ковгореня признан лучшим защитником недели в Молодежной хоккейной лиге. На минувшей неделе белорус сыграл в 4 матчах, где заработал 5 (2+3) баллов, а также заблокировал 7 бросков, провел 9 силовых приемов и исполнил 12 бросков по воротам. Сейчас Ковгореня занимает пятое место в списке лучших защитников-бомбардиров МХЛ.