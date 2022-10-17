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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

Игрок минского «Динамо» Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим недели в КХЛ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского «Динамо» Павел Варфоломеев признан лучшим нападающим седьмой недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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Источник: belarushockey.com

Российский форвард «зубров» набрал 5 (3+2) очков в трех поединках прошедшей недели. Варфоломеев отличался в каждой из этих игр, а его текущая результативная серия составляет уже семь встреч. Кроме того, Павел не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности, также в его активе 4 силовых приема.

Следующий матч в КХЛ минское «Динамо» проведет 18 октября дома против ХК «Сочи». На данный момент подопечные Вудкрофта с 18 баллами располагаются на 10-м месте в Западной конференции КХЛ.

Также сегодня стало известно, что игрок «Динамо-Шинника» Тимофей Ковгореня признан лучшим защитником недели в Молодежной хоккейной лиге. На минувшей неделе белорус сыграл в 4 матчах, где заработал 5 (2+3) баллов, а также заблокировал 7 бросков, провел 9 силовых приемов и исполнил 12 бросков по воротам. Сейчас Ковгореня занимает пятое место в списке лучших защитников-бомбардиров МХЛ.

Хоккеисты бобруйского клуба, в свою очередь, одержали 8 побед в последних 9 матчах, благодаря чему идут на 3-й позиции в дивизионе «Серебряный». Далее «шинников» ожидает гостевая встреча с московским «Спартаком», которая пройдет 23 октября.

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