«Барыс» одержал третью победу подряд в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На пятой минуте «Барыс» вывел вперед Кирилл Савицкий, а на 18-й минуте Игорь Ларионов сравнял его.

Второй период оказался безголевым, а решающим стала заключительная двадцатиминутка. На 46-й минуте Алихан Асетов забросил вторую шайбу «Барыса», спустя десять минут Линден Вей развил преимущество астанчан, а окончательный результат на 58-й минуте установил Антон Сагадеев.

Для столичного клуба это третья победа подряд. Ранее «Барыс» обыграл «Адмирал» — 3:1 и «Амур» — 5:1.