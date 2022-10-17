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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал третью победу подряд в КХЛ

«Барыс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своем льду нижегородское «Торпедо», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Андрея Скабелки.

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Источник: ХК "Барыс"

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На пятой минуте «Барыс» вывел вперед Кирилл Савицкий, а на 18-й минуте Игорь Ларионов сравнял его.

Второй период оказался безголевым, а решающим стала заключительная двадцатиминутка. На 46-й минуте Алихан Асетов забросил вторую шайбу «Барыса», спустя десять минут Линден Вей развил преимущество астанчан, а окончательный результат на 58-й минуте установил Антон Сагадеев.

Для столичного клуба это третья победа подряд. Ранее «Барыс» обыграл «Адмирал» — 3:1 и «Амур» — 5:1.

В следующем матче, который состоится 21 октября астанчане сыграют с дома с магнитогорским «Металлургом».

Барыс
4:1
1:1, 0:0, 3:0
Торпедо
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