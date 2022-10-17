«Металлург» и «Авангард» забросили на двоих одиннадцать шайб в матче

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 7:4 (4:2, 3:2, 0:0). В составе хозяев шайбы забросили Николай Голдобин (2-я минута), Андрей Чибисов (11), Денис Зернов (16, 18), Павел Акользин (28), Никита Коростелев (32) и Филип Майе (34). У гостей отличились Дмитрий Шевченко (3), Владимир Ткачев (14), Алекс Броадхёрст (31) и Корбэн Найт (40).

Это восьмой случай в истории КХЛ, когда за два первых периода командами было заброшено 11 шайб. «Металлург» обновил свой рекорд скорострельности в КХЛ, забросив семь шайб за два первых периода. Также «Магнитка» стала второй командой в сезоне-2022/23, забросившей семь шайб в одном матче, ранее это удалось нижегородскому «Торпедо» в игре с екатеринбургским «Автомобилистом» 8 сентября (7:3).