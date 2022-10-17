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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» и «Авангард» забросили на двоих одиннадцать шайб в матче

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав третью победу подряд в регулярном чемпионате.

Металлург
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Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 7:4 (4:2, 3:2, 0:0). В составе хозяев шайбы забросили Николай Голдобин (2-я минута), Андрей Чибисов (11), Денис Зернов (16, 18), Павел Акользин (28), Никита Коростелев (32) и Филип Майе (34). У гостей отличились Дмитрий Шевченко (3), Владимир Ткачев (14), Алекс Броадхёрст (31) и Корбэн Найт (40).

Это восьмой случай в истории КХЛ, когда за два первых периода командами было заброшено 11 шайб. «Металлург» обновил свой рекорд скорострельности в КХЛ, забросив семь шайб за два первых периода. Также «Магнитка» стала второй командой в сезоне-2022/23, забросившей семь шайб в одном матче, ранее это удалось нижегородскому «Торпедо» в игре с екатеринбургским «Автомобилистом» 8 сентября (7:3).

«Металлург» (28 очков, 19 матчей) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Авангард» (16 очков, 19 игр) идет на девятой строчке на Востоке.

В другом матче казахстанский «Барыс» на своем льду обыграл «Торпедо» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0), а «Автомобилист» дома выиграл у хабаровского «Амура» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).

Металлург
7:4
4:2, 3:2, 0:0
Авангард
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