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17 октября, источник: Vesti.kz

Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Торпедо», сообщает корреспондент Vesti.kz. Астанчане в матче регулярного чемпионата КХЛ выиграли со счетом 4:1.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

«Играли с быстрой командой. Мало кто в КХЛ играет в такой хоккей: быстрый, на шанс. Первый период нам удался. Второй период остался за “Торпедо”, тут надо похвалить Никиту Бояркина, который нас оставил в игре. Подкорректировали в тайм-ауте, стали появляться хорошие моменты. Бекетаев и Шапю выбыли на две-три недели. С Михайлисом все не так плохо. Насколько можно прочитать “Торпедо”? Тренеру можно, игрокам сложнее. Главное ментально быть готовыми к такому матчу. Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в этот хоккей. Для “Торпедо” ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, а мы в другой хоккей играем. Отсюда и другие стандарты, требования», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Для столичного клуба это третья победа подряд. Ранее «Барыс» обыграл «Адмирал» — 3:1 и «Амур» — 5:1. В следующем матче, который состоится 21 октября астанчане сыграют с дома с магнитогорским «Металлургом».

Барыс
4:1
1:1, 0:0, 3:0
Торпедо
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