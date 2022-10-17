Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Торпедо»

«Играли с быстрой командой. Мало кто в КХЛ играет в такой хоккей: быстрый, на шанс. Первый период нам удался. Второй период остался за “Торпедо”, тут надо похвалить Никиту Бояркина, который нас оставил в игре. Подкорректировали в тайм-ауте, стали появляться хорошие моменты. Бекетаев и Шапю выбыли на две-три недели. С Михайлисом все не так плохо. Насколько можно прочитать “Торпедо”? Тренеру можно, игрокам сложнее. Главное ментально быть готовыми к такому матчу. Всем нравится играть как во дворе, но нельзя позволять себя утянуть в этот хоккей. Для “Торпедо” ошибки в своей зоне, наверное, позволительны, а мы в другой хоккей играем. Отсюда и другие стандарты, требования», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.