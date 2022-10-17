Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Анахайм
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Аризона
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Виннипег
Хоккей. КХЛ
17.10
Динамо М
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
17.10
Нефтехимик
Сибирь
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Каролина
Хоккей. КХЛ
17.10
Автомобилист
Амур
42
Хоккей. КХЛ
17.10
Металлург
Авангард
74
Хоккей. КХЛ
17.10
Барыс
Торпедо
41
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17.10
Динамо М
ЦСКА
13
17.10
Нефтехимик
Сибирь
32
17.10
Автомобилист
Амур
42
17.10
Металлург
Авангард
74
17.10
Барыс
Торпедо
41
16.10
Куньлунь
Спартак
30
16.10
Сочи
Северсталь
12
16.10
Трактор
Ак Барс
52
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17 октября, источник: Vesti.kz

Наставник «Торпедо» упрекнул казахстанцев после поражения от «Барыса»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Барыса» и разочаровался отсутствием аншлага на игре в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Торпедо"

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Барыса».

"Печалит то, что мы так закончили этот матч. Печалит, что так мало зрителей на трибунах. Не знаю с чем это связано, хоккей игра народная. Хоккей в Казахстане идет быстрыми шагами к тому, чтобы получить право проведения чемпионата мира. Так что разочаровывает отсутствие аншлага. Наша команда во втором периоде имела тотальное преимущество, но мы не реализовали моменты, а сами совершили ошибки, которые привели к голам. Мы готовимся к домашней серии. Нет времени грустить.

Я сказал ребятам, что три игры мы забивали три гола. Это мало. Особенно учитывая сколько мы создаем. Моменты мы создаем достаточно. Это тревожит. Мы создаем красивые моменты, пытаемся сделать лишнюю передачу. Это вопрос психологии и мастерства. У Сато сломано ребро, у Атанасова операция, он выбыл на два-три месяца.

Перед сезоном было сделано заявление, что если мы откроем для него хоккея четыре-пять имен, то это большой успех. Максим Федотов еще не признавался лучшим новичком. Мы хотим, чтобы ребята росли как можно быстрее, но форсировать нет никакого смысла", — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

Барыс
4:1
1:1, 0:0, 3:0
Торпедо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь