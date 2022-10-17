Наставник «Торпедо» упрекнул казахстанцев после поражения от «Барыса»

Источник: ХК "Торпедо"

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Барыса».

"Печалит то, что мы так закончили этот матч. Печалит, что так мало зрителей на трибунах. Не знаю с чем это связано, хоккей игра народная. Хоккей в Казахстане идет быстрыми шагами к тому, чтобы получить право проведения чемпионата мира. Так что разочаровывает отсутствие аншлага. Наша команда во втором периоде имела тотальное преимущество, но мы не реализовали моменты, а сами совершили ошибки, которые привели к голам. Мы готовимся к домашней серии. Нет времени грустить.

Я сказал ребятам, что три игры мы забивали три гола. Это мало. Особенно учитывая сколько мы создаем. Моменты мы создаем достаточно. Это тревожит. Мы создаем красивые моменты, пытаемся сделать лишнюю передачу. Это вопрос психологии и мастерства. У Сато сломано ребро, у Атанасова операция, он выбыл на два-три месяца.