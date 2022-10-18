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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-голкипер клуба НХЛ «Виннипег» подписал контракт с «Сочи»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывший вратарь клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Михаил Бердин подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте команды КХЛ.

Виннипег
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Источник: Reuters

Соглашение с 24-летним игроком носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Ранее НХЛ сообщила, что Бердин не будет играть за «Виннипег» в сезоне-2022/23 в соответствии с рекомендацией совместной программы лиги и профсоюза игроков (NHLPA) по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Агент российского игрока Дэн Мильштейн заявлял, что у Бердина не было и нет проблем с алкоголем и наркотиками. «Сочи» 13 октября выменял у петербургского СКА права на Бердина.

Бердин является воспитанником школы уфимского «Салавата Юлаева». Вратарь был выбран «Виннипегом» в шестом раунде драфта НХЛ — 2016. После этого он выступал за фарм-клубы «Джетс». В сезоне-2020/21 на правах аренды он сыграл 14 матчей в КХЛ в составе СКА. Бердин неоднократно вызывался в расположение юношеской, юниорской и молодежной сборных России.

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