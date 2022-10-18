Экс-голкипер клуба НХЛ «Виннипег» подписал контракт с «Сочи»

Ранее НХЛ сообщила, что Бердин не будет играть за «Виннипег» в сезоне-2022/23 в соответствии с рекомендацией совместной программы лиги и профсоюза игроков (NHLPA) по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. Агент российского игрока Дэн Мильштейн заявлял, что у Бердина не было и нет проблем с алкоголем и наркотиками. «Сочи» 13 октября выменял у петербургского СКА права на Бердина.