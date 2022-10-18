Игроки минского «Динамо» Алексей Колосов и Виталий Пинчук сыграют в Матче звезд КХЛ

Первым этапом отбора стало голосование болельщиков, по итогам которого определились по 4 участника звездного уикенда от каждого из 4 дивизионов КХЛ. Среди вратарей в дивизионе Тарасова больше всего голосов (864) набрал голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов, среди нападающих — форвард «зубров» Виталий Пинчук (531). Оба хоккеиста нашей команды сыграют в Матче всех звезд КХЛ впервые в карьере. Другими представителями дивизиона Тарасова, которые примут участие в игре, стали защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл.