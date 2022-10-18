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18:43 (мск), источник: БЕЛТА

Игроки минского «Динамо» Алексей Колосов и Виталий Пинчук сыграют в Матче звезд КХЛ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены 16 первых участников Матча звезд Континентальной хоккейной лиги — 2022, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

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Первым этапом отбора стало голосование болельщиков, по итогам которого определились по 4 участника звездного уикенда от каждого из 4 дивизионов КХЛ. Среди вратарей в дивизионе Тарасова больше всего голосов (864) набрал голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов, среди нападающих — форвард «зубров» Виталий Пинчук (531). Оба хоккеиста нашей команды сыграют в Матче всех звезд КХЛ впервые в карьере. Другими представителями дивизиона Тарасова, которые примут участие в игре, стали защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл.

На втором этапе голосования по три полевых игрока в каждую из команд выберут представители СМИ. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны Лигой. Каждая из сборных дивизионов будет состоять из 11 игроков (2 вратаря и 9 полевых).

Матч Звезд КХЛ — 2022 пройдет на арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске 10 и 11 декабря.

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