Минское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Начало поединка на «Минск-Арене» выдалось одним из самых резвых в истории КХЛ. Сочинцы открыли счет через 9 секунд после стартового вбрасывания, но всего полминуты спустя форвард «Динамо» Валентин Демченко восстановил паритет. Ближе к экватору периода минчане получили право на штрафной бросок, который реализовал Павел Варфоломеев — 2:1. Благодаря этому российский нападающий «зубров» продлил свою результативную серию до 8 матчей. В следующей трети команды дважды обменялись шайбами, в составе минчан отличились Роман Горбунов и Ник Меркли. Финальный отрезок долгое время обходился без голов, но за 30 секунд до сирены Владимир Алистров броском в пустые ворота гостей установил окончательный счет — 5:3 в пользу «Динамо».