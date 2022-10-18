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22:11 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений в КХЛ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» дома обыграли ХК «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начало поединка на «Минск-Арене» выдалось одним из самых резвых в истории КХЛ. Сочинцы открыли счет через 9 секунд после стартового вбрасывания, но всего полминуты спустя форвард «Динамо» Валентин Демченко восстановил паритет. Ближе к экватору периода минчане получили право на штрафной бросок, который реализовал Павел Варфоломеев — 2:1. Благодаря этому российский нападающий «зубров» продлил свою результативную серию до 8 матчей. В следующей трети команды дважды обменялись шайбами, в составе минчан отличились Роман Горбунов и Ник Меркли. Финальный отрезок долгое время обходился без голов, но за 30 секунд до сирены Владимир Алистров броском в пустые ворота гостей установил окончательный счет — 5:3 в пользу «Динамо».

Таким образом, подопечные Вудкрофта прервали серию из пяти неудач кряду и поднялись на 9-е место Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф теперь составляет два очка. Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ «зубры» проведут 22 октября дома против «Локомотива», которому три дня назад уступили в Ярославле (2:3). Поединок на «Минск-Арене» стартует в 17.10.

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5:3
2:1, 2:2, 1:0
Сочи
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