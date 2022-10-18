«Игра шла не в том русле с самого начала». Наставник «Динамо» — о победе над «Сочи»

«Рад результату. Надеюсь, теперь с ребят спадёт груз ответственности. Игра была не такой, какой мы её себе представляли, она шла не в том русле с самого начала. В целом это был не лучший хоккей в нашем исполнении, но всё же мы сделали достаточно для победы. До игры говорили с ребятами о том, что надо максимально угрожать воротам, находить возможности для нанесения бросков и для создания вторых, третьих моментов на пятаке. Думаю, сегодня это нам удалось», — цитирует Вудкрофта официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.