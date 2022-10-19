СКА переиграл «Автомобилист» в матче лидеров КХЛ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей отличились Александр Никишин (3-я минута), Дмитрий Яшкин (24) и Михаил Воробьев (51). У гостей шайбу забросил Патрис Кормье (13).

Для петербургского клуба эта победа стала девятой в последних десяти матчах.

СКА, набравший 37 очков, занимает первое место в таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 29 баллами лидирует на Востоке. Также команды занимают первое и второе места в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.