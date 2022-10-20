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15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» вырвал победу у «Витязя» в концовке встречи и прервал пятиматчевую серию поражений

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Витязем».

Амур
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Источник: ХК "Амур"

Победу в матче одержала команда хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

На 14-й минуте матча счёт открыл Александр Шаров с передач Артёма Аляева и Виктора Балдаева. На 30-й минуте Степан Старков сравнял счёт с передачи Кирилла Рассказова. «Амур» вновь вышел вперёд на 35-й минуте, очередную шайбу забросил Ярослав Лихачёв. «Витязю» удалось быстро сравнять счёт на 39-й минуте усилиями Скотта Уилсона. За две с небольшим минуты до конца третьего периода победу «Амуру» принёс точный бросок Сергея Дубакина.

«Амур» прервал пятиматчевую серию поражений, «Витязь» уступил в четвёртом матче кряду.

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Амур
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Витязь
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