«Амур» вырвал победу у «Витязя» в концовке встречи и прервал пятиматчевую серию поражений

На 14-й минуте матча счёт открыл Александр Шаров с передач Артёма Аляева и Виктора Балдаева. На 30-й минуте Степан Старков сравнял счёт с передачи Кирилла Рассказова. «Амур» вновь вышел вперёд на 35-й минуте, очередную шайбу забросил Ярослав Лихачёв. «Витязю» удалось быстро сравнять счёт на 39-й минуте усилиями Скотта Уилсона. За две с небольшим минуты до конца третьего периода победу «Амуру» принёс точный бросок Сергея Дубакина.