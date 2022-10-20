«Амур» вырвал победу у «Витязя» в концовке встречи и прервал пятиматчевую серию поражений
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Витязем».
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Витязем».
Победу в матче одержала команда хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).
На 14-й минуте матча счёт открыл Александр Шаров с передач Артёма Аляева и Виктора Балдаева. На 30-й минуте Степан Старков сравнял счёт с передачи Кирилла Рассказова. «Амур» вновь вышел вперёд на 35-й минуте, очередную шайбу забросил Ярослав Лихачёв. «Витязю» удалось быстро сравнять счёт на 39-й минуте усилиями Скотта Уилсона. За две с небольшим минуты до конца третьего периода победу «Амуру» принёс точный бросок Сергея Дубакина.
«Амур» прервал пятиматчевую серию поражений, «Витязь» уступил в четвёртом матче кряду.