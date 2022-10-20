Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Сочи
10
Хоккей. НХЛ
21.10
Бостон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
21.10
Коламбус
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
21.10
Монреаль
Аризона
Хоккей. НХЛ
21.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
21.10
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
21.10
Рейнджерс
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
21.10
Торонто
Даллас
Хоккей. НХЛ
21.10
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
21.10
Миннесота
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
32
Хоккей. НХЛ
21.10
Калгари
Баффало
Хоккей. НХЛ
21.10
Эдмонтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
21.10
Вегас
Виннипег
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:00
Амур
Витязь
32
19.10
СКА
Автомобилист
31
19.10
ЦСКА
Куньлунь
51
19.10
Ак Барс
Металлург
ОТ
32
19.10
Трактор
Авангард
10
18.10
Спартак
Салават Юлаев
25
18.10
Динамо Мн
Сочи
53
18.10
Северсталь
Локомотив
ОТ
34
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский хоккеист покинул Россию после месяца выступлений в клубе КХЛ

Канадский голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд расторгнул контракт с клубом после месяца выступлений и покинул Россию. Об этом сообщается на сайте команды.

ТракторКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что соглашение разорвано по инициативе хоккеиста. «Сегодня он возвращается домой в Северную Америку. Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», — заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Савин.

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Они добавили, что спортсмены должны объяснить решение оставаться в стране.

Хэммонд пополнил состав «Трактора» в сентябре 2022 года. За прошедший месяц он провел два матча, отразив в среднем 85,1 процента бросков. Ранее голкипер выступал в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Джерси Дэвилс», «Монреаль Канадиэнс», «Миннесота Уайлд», «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторс».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру легендарный португалец?
Мбаппе недоволен растущим влиянием Месси в ПСЖ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь