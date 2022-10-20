Канадский хоккеист покинул Россию после месяца выступлений в клубе КХЛ

Уточняется, что соглашение разорвано по инициативе хоккеиста. «Сегодня он возвращается домой в Северную Америку. Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», — заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Савин.

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала хоккеистов, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. Они добавили, что спортсмены должны объяснить решение оставаться в стране.