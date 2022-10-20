Шайба казаха из «Барыса» попала в топ-10 голов недели КХЛ
KHL.ru представил топ-10 лучших голов седьмой недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
БарысКХЛ: таблица и календарь
KHL.ru представил топ-10 лучших голов седьмой недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шестое место в рейтинге занял казахстанский хоккеист «Барыса» Ансар Шайхмедденов. «Здорово подыграл себе коньком, вышел на ударную позицию и классно бросил в дальний угол», — пишет источник.
В том матче, 15 октября, «Барыс» на своем льду разгромил хабаровский «Амур» (5:1).