Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Сочи
10
Хоккей. НХЛ
21.10
Бостон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
21.10
Коламбус
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
21.10
Монреаль
Аризона
Хоккей. НХЛ
21.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
21.10
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
21.10
Рейнджерс
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
21.10
Торонто
Даллас
Хоккей. НХЛ
21.10
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
21.10
Миннесота
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
32
Хоккей. НХЛ
21.10
Калгари
Баффало
Хоккей. НХЛ
21.10
Эдмонтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
21.10
Вегас
Виннипег
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:00
Амур
Витязь
32
19.10
СКА
Автомобилист
31
19.10
ЦСКА
Куньлунь
51
19.10
Ак Барс
Металлург
ОТ
32
19.10
Трактор
Авангард
10
18.10
Спартак
Салават Юлаев
25
18.10
Динамо Мн
Сочи
53
18.10
Северсталь
Локомотив
ОТ
34
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:11 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба казаха из «Барыса» попала в топ-10 голов недели КХЛ

KHL.ru представил топ-10 лучших голов седьмой недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Шестое место в рейтинге занял казахстанский хоккеист «Барыса» Ансар Шайхмедденов. «Здорово подыграл себе коньком, вышел на ударную позицию и классно бросил в дальний угол», — пишет источник.

В том матче, 15 октября, «Барыс» на своем льду разгромил хабаровский «Амур» (5:1).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь