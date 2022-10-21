«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Адмирал» и прервал серию поражений

Первую шайбу в матче болельщикам пришлось ждать очень долго, на 55-й минуте забил легионер «Спартака» Филип Вароне с передач Даниила Орлова и Матвея Заседы. «Адмиралу» удалось отыграться на 58-й минуте усилиями Михала Криштофа с передачи Колби Уильямса. В овертайме командам отличиться не удалось, а в серии буллитов решающий бросок на счету Максима Цыплакова.