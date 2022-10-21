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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Адмирал» и прервал серию поражений

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Спартаком».

Адмирал
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Источник: КХЛ

В малорезультативном матче победу одержала московская команда со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Первую шайбу в матче болельщикам пришлось ждать очень долго, на 55-й минуте забил легионер «Спартака» Филип Вароне с передач Даниила Орлова и Матвея Заседы. «Адмиралу» удалось отыграться на 58-й минуте усилиями Михала Криштофа с передачи Колби Уильямса. В овертайме командам отличиться не удалось, а в серии буллитов решающий бросок на счету Максима Цыплакова.

Следующий матч «Спартак» проведёт на выезде с «Амуром» 23 октября. «Адмирал» на своём льду примет череповецкую «Северсталь» 25 октября.

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Адмирал
1:2Б
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Спартак
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