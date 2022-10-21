ЦСКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв «Автомобилист»

На 10-й минуте Константин Окулов вывел армейцев вперёд. Спустя 132 секунды Фредрик Классон удвоил преимущество московской команды. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Слепышев и Андрей Светлаков. За 18 секунд до завершения второго периода Анатолий Голышев, реализовав двойное большинство, сократил отставание до минимума. Ему в этом помогли Патрис Кормье и Ник Эберт. На 57-й минуте гол забил Сергей Плотников. Точку поставил Виталий Абрамов — 4:1.