Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.10
Флорида
Тампа-Бэй
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
41
Хоккей. НХЛ
22.10
Чикаго
Детройт
Хоккей. НХЛ
22.10
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург
05
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Спартак
Б
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
СКА
Куньлунь
32
19:30
ЦСКА
Автомобилист
41
16:30
Барыс
Металлург
05
12:30
Адмирал
Спартак
Б
12
20.10
Динамо М
Локомотив
24
20.10
Северсталь
Салават Юлаев
45
20.10
Торпедо
Сочи
41
20.10
Амур
Витязь
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв «Автомобилист»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал екатеринбургский «Автомобилист».

ЦСКА
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

На 10-й минуте Константин Окулов вывел армейцев вперёд. Спустя 132 секунды Фредрик Классон удвоил преимущество московской команды. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Слепышев и Андрей Светлаков. За 18 секунд до завершения второго периода Анатолий Голышев, реализовав двойное большинство, сократил отставание до минимума. Ему в этом помогли Патрис Кормье и Ник Эберт. На 57-й минуте гол забил Сергей Плотников. Точку поставил Виталий Абрамов — 4:1.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 23 октября в гостях сыграет с «Сочи». ЦСКА 24 октября примет «Трактор».

Читайте также
ЦСКА
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Автомобилист
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь