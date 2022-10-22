Гол Мухамадуллина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Степан Санников (12-я минута), Александр Хмелевский (20) и Шакир Мухамадуллин (33). У хозяев шайбы забросили Илья Сафонов (27) и Вадим Шипачев (43).

Канадский защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи набирает очки восемь матчей подряд (2 шайбы + 6 голевых передач). Также пятый матч подряд результативное действие совершил Мухамадуллин (2 шайбы + 3 голевые передачи).

В конце первого периода капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в борьбе с нападающим казанцев Александром Радуловым ударился головой о борт и не смог продолжить матч. В пресс-службе уфимского клуба сообщили РИА Новости, что у Панина подозрение на перелом носа, он отправился в больницу.

Для «Ак Барса» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах. «Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд.