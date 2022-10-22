Гол Мухамадуллина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»
КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Степан Санников (12-я минута), Александр Хмелевский (20) и Шакир Мухамадуллин (33). У хозяев шайбы забросили Илья Сафонов (27) и Вадим Шипачев (43).
Канадский защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи набирает очки восемь матчей подряд (2 шайбы + 6 голевых передач). Также пятый матч подряд результативное действие совершил Мухамадуллин (2 шайбы + 3 голевые передачи).
В конце первого периода капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в борьбе с нападающим казанцев Александром Радуловым ударился головой о борт и не смог продолжить матч. В пресс-службе уфимского клуба сообщили РИА Новости, что у Панина подозрение на перелом носа, он отправился в больницу.
Для «Ак Барса» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах. «Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд.
«Салават Юлаев», набравший 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 22 очками располагается на шестой строчке.