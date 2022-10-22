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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Мухамадуллина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»

КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт "Салавата Юлаева"

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Степан Санников (12-я минута), Александр Хмелевский (20) и Шакир Мухамадуллин (33). У хозяев шайбы забросили Илья Сафонов (27) и Вадим Шипачев (43).

Канадский защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи набирает очки восемь матчей подряд (2 шайбы + 6 голевых передач). Также пятый матч подряд результативное действие совершил Мухамадуллин (2 шайбы + 3 голевые передачи).

В конце первого периода капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в борьбе с нападающим казанцев Александром Радуловым ударился головой о борт и не смог продолжить матч. В пресс-службе уфимского клуба сообщили РИА Новости, что у Панина подозрение на перелом носа, он отправился в больницу.

Для «Ак Барса» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах. «Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд.

«Салават Юлаев», набравший 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 22 очками располагается на шестой строчке.

Ак Барс
2:3
0:2, 1:1, 1:0
Салават Юлаев
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