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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: КХЛ
Хоккей

КХЛ 2022-2023
Неделя 8, 23.10.2022, 17:00

Сочи2Автомобилист5

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей, у которых дубль оформил Стефан Да Коста (45-я, 46-я минуты), также отличились Денис Баранцев (24), Данил Романцев (39) и Брукс Мэйсек (52). У хозяев шайбы забросили Амир Гараев (31) и Дмитрий Завгородний (56).

«Автомобилист», набравший 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (9 очков) располагается на последней, 11-й строчке на Западе. Для клуба это поражение стало седьмым подряд в регулярном чемпионате.

В другой игре нижнекамский «Нефтехимик» переиграл казахстанский «Барыс» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Нижнекамцы обыграли «Барыс» на своем льду в КХЛ впервые с августа 2015 года. Форвард хозяев Максим Гончаров забросил шайбу и набрал 100 очков в КХЛ (36 шайб, 64 голевые передачи).

В еще одном матче нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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Нефтехимик
4:2
1:0, 2:1, 1:1
Барыс
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