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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» отправил Андрея Назарова в отставку

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи».

СочиКХЛ: таблица и календарь
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Источник: КХЛ

Новым наставником «леопардов» станет Сергей Светлов, одним из ассистентов которого будет Дмитрий Кокорев. В свою очередь, Вадим Хомицкий продолжит работу в молодёжной команде сочинской системы.

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме.

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