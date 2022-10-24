Олимпийский чемпион Сергей Светлов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи»

24 октября Назаров сообщил ТАСС, что покинул пост главного тренера команды. Специалист руководил сочинской командой с сентября 2021 года. По итогам прошлого сезона «Сочи» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

Светлову 61 год, в качестве игрока в составе сборной СССР он выиграл Олимпиаду 1988 года в Калгари и завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы в 1986 году. В качестве тренера работал в тольяттинской «Ладе», хабаровском «Амуре», подмосковном «Атланте» и «Адмирале» из Владивостока.