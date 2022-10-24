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20:05 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Сергей Светлов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи»

ТАСС, 24 октября. Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом в понедельник сообщат пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

24 октября Назаров сообщил ТАСС, что покинул пост главного тренера команды. Специалист руководил сочинской командой с сентября 2021 года. По итогам прошлого сезона «Сочи» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

Светлову 61 год, в качестве игрока в составе сборной СССР он выиграл Олимпиаду 1988 года в Калгари и завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы в 1986 году. В качестве тренера работал в тольяттинской «Ладе», хабаровском «Амуре», подмосковном «Атланте» и «Адмирале» из Владивостока.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 9 очков в 20 матчах. В следующей игре команда примет челябинский «Трактор» 26 октября.

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