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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московским одноклубникам в КХЛ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от московского «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команды обходились без заброшенных шайб на протяжении почти всей встречи. Первое взятие ворот зрители на «Минск-Арене» увидели только за три минуты до финальной сирены: счет открыл форвард москвичей Дмитрий Рашевский. Оставшегося времени на отыгрыш «зубрам» не хватило, как итог — минимальная победа гостей — 1:0.

Таким образом, подопечные Вудкрофта набрали в домашней серии четыре очка из шести возможных: ранее наша команда обыграла «Сочи» (5:3) и «Локомотив» (5:2). На данный момент «зубры» с 22 баллами располагаются на 8-й позиции в Западной конференции, отставая от 7-го места на 3 очка. Следующий матч в КХЛ минчане проведут 27 октября в гостях у идущего вторым московского ЦСКА, начало игры в 19.30.

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0:1
0:0, 0:0, 0:1
Динамо М
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