Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московским одноклубникам в КХЛ

Команды обходились без заброшенных шайб на протяжении почти всей встречи. Первое взятие ворот зрители на «Минск-Арене» увидели только за три минуты до финальной сирены: счет открыл форвард москвичей Дмитрий Рашевский. Оставшегося времени на отыгрыш «зубрам» не хватило, как итог — минимальная победа гостей — 1:0.

Таким образом, подопечные Вудкрофта набрали в домашней серии четыре очка из шести возможных: ранее наша команда обыграла «Сочи» (5:3) и «Локомотив» (5:2). На данный момент «зубры» с 22 баллами располагаются на 8-й позиции в Западной конференции, отставая от 7-го места на 3 очка. Следующий матч в КХЛ минчане проведут 27 октября в гостях у идущего вторым московского ЦСКА, начало игры в 19.30.