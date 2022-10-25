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25 октября, источник: Vesti.kz

«Будем разбираться». Скабелка прокомментировал разгромное поражение «Барыса» в КХЛ

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал разгромное поражение от омского «Авангарда» в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Омске и завершилась поражением казахстанцев со счетом 0:6. В ходе послематчевой пресс-конференции Скабелка объяснил итоговый результат.

— Непростой у нас наступил период. Третий матч мы отдали. Отдали ту энергию, за счет которой выигрывали, и как-то… «Авангард», с победой! Везде были быстрее нас. Особо мне нечего комментировать. Третий матч мы слабо сыграли.

— В чем Вы видите непростой период «Барыса»? Может, в «физике»? Было видно, что «Авангард» перебегал

— На первый период нас хватило. Достаточно равная игра была, несмотря на пропущенный гол, но со второго периода… Я сейчас не готов по горячим следам давать оценки, будем разбираться.

— Не видите проблему во вратарской линии?

— Я думаю, что игра вратаря — это не игра всей команды. Когда мы блокировали по 20 бросков, мы выигрывали и забивали. Сейчас мы блокировали по пять-семь. Игра в обороне — это командная работа.

— По итогам двух периодов пропустили четыре шайбы и в третьем две. Значит ли это, что не получилось найти противоядие, чтобы не пропустить еще больше?

— Конечно, не получилось, если счет такой.

Авангард
6:0
1:0, 3:0, 2:0
Барыс
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