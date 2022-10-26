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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Андриевский вернулся в тренерский штаб минского «Динамо»

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Александр Андриевский вернулся в тренерский штаб минского «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Срок контракта и обязанности 54-летнего специалиста в тренерском штабе Крэйга Вудкрофта не уточняются.

Андриевский ранее уже входил в тренерский штаб команды, а также был главным тренером «Динамо» в сезонах-2009/10 и −2012/13. Под руководством специалиста «Динамо» завоевало в 2009 году Кубок Шпенглера.

Также Андриевский был главным тренером новосибирской «Сибири», «Сочи» и дважды возглавлял владивостокский «Адмирал», который во второй раз покинул в ноябре 2021 года.

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