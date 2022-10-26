Александр Андриевский вернулся в тренерский штаб минского «Динамо»

Срок контракта и обязанности 54-летнего специалиста в тренерском штабе Крэйга Вудкрофта не уточняются.

Андриевский ранее уже входил в тренерский штаб команды, а также был главным тренером «Динамо» в сезонах-2009/10 и −2012/13. Под руководством специалиста «Динамо» завоевало в 2009 году Кубок Шпенглера.