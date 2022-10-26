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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в «Зеленом дерби» КХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Встреча в Уфе закончилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У хозяев льда дублем отметился Сергей Шмелев (19-я и 40-я минуты), по одной шайбе забросили Иван Дроздов (7) и Владислав Картаев (54). У гостей гол на счету Михаила Глухова (23).

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев провел свой 850-й матч в КХЛ.

«Ак Барс» потерпел девятое поражение в последних десяти играх регулярного чемпионата и с 22 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (31 очко) идет на третьей позиции на Востоке.

В другом матче дня магнитогорский «Металлург» дома со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский «Автомобилист». У «Магнитки» сухой матч провел голкипер Эдди Паскуале.

Салават Юлаев
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Ак Барс
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