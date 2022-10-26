«Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в «Зеленом дерби» КХЛ

Встреча в Уфе закончилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). У хозяев льда дублем отметился Сергей Шмелев (19-я и 40-я минуты), по одной шайбе забросили Иван Дроздов (7) и Владислав Картаев (54). У гостей гол на счету Михаила Глухова (23).