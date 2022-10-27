«Северсталь» уступила «Амуру» и потерпела пятое поражение подряд
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» переиграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» переиграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).
У хозяев отличились Никита Гребенкин (20-я минута), Павел Махановский (24), Вячеслав Грецкий (27), Ярослав Лихачев (42) и Сергей Дубакин (52). У «Северстали» шайбы забросили Игорь Гераськин (13) и Адам Лишка (23).
«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд в регулярном чемпионате и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Амур» — 11-й на Востоке.