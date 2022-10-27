«Северсталь» уступила «Амуру» и потерпела пятое поражение подряд

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

У хозяев отличились Никита Гребенкин (20-я минута), Павел Махановский (24), Вячеслав Грецкий (27), Ярослав Лихачев (42) и Сергей Дубакин (52). У «Северстали» шайбы забросили Игорь Гераськин (13) и Адам Лишка (23).

«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд в регулярном чемпионате и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Амур» — 11-й на Востоке.