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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» уступила «Амуру» и потерпела пятое поражение подряд

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» переиграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Северсталь
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Источник: ХК "Северсталь"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

У хозяев отличились Никита Гребенкин (20-я минута), Павел Махановский (24), Вячеслав Грецкий (27), Ярослав Лихачев (42) и Сергей Дубакин (52). У «Северстали» шайбы забросили Игорь Гераськин (13) и Адам Лишка (23).

«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд в регулярном чемпионате и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Амур» — 11-й на Востоке.

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Амур
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Северсталь
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