«Барыс» упустил победу с 2:0 и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Хотя гости ударно начали матч, уже к седьмой минуте они забросили две шайбы усилиями Линдена Вея и Аркадия Шестакова. Однако в дальнейшем астанчане не смогли развить преимущество, позволив сопернику не только отыграться, но и выйти вперед. У «Сибири» отличились Никита А. Коротков (17-я минута), Александр А. Шаров (33-я), Вячеслав Основин (42-я), Тревор Мерфи (46-я).