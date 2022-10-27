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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» упустил победу с 2:0 и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

«Барыс» потерпел четвертое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На этот раз казахстанский клуб уступил «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

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Источник: ХК "Барыс"

Хотя гости ударно начали матч, уже к седьмой минуте они забросили две шайбы усилиями Линдена Вея и Аркадия Шестакова. Однако в дальнейшем астанчане не смогли развить преимущество, позволив сопернику не только отыграться, но и выйти вперед. У «Сибири» отличились Никита А. Коротков (17-я минута), Александр А. Шаров (33-я), Вячеслав Основин (42-я), Тревор Мерфи (46-я).

При этом «Барысу» удалось под занавес игры сократить разрыв до минимума — гол в активе Динмухамеда Кайыржана (49-я).

Таким образом безвыигрышная серия подопечных Андрея Скабелки затянулась — ранее они уступили омскому «Авангарду» (0:6), нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4) и магнитогорскому «Металлургу» (0:5).

Благодаря этому успеху «Сибирь» набрала 28 очков и закрепилась на четвертом месте в Восточной конференции, в которой «Барыс» с 23 очками остался на пятой позиции.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 29 октября.

Сибирь
4:3
1:2, 1:0, 2:1
Барыс
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