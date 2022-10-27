Скабелка объяснился за четвертое поражение подряд «Барыса» в КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал игру против «Сибири» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал игру против «Сибири» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.
«Непростая ситуация у нас сложилась. Были хорошие моменты, больше энергии, чем в предыдущих играх. Мы все делаем, чтобы этот результат переломить. Наши бригады большинства и меньшинства пока плохо работают. У нас вторая такая игра, когда хорошо начинаем, но важнее, как заканчиваем. Получилось забить две в начале. Естественно, мы не добрые выходили после трех поражений. Я бы не сказал, что удаления нас прибили. Но вместо того чтобы забивать, мы пропускали. При счете 2:0 могли третью забивать, а вместо этого помогли “Сибири” вернуться в игру. Одно дело знать и хотеть остановить Короткова, другое — сделать это. У наших игроков большинства мысли как забить, а не о том, как соперник вчетвером будет так агрессивно атаковать. Мы, конечно, были в курсе, как играют в меньшинстве Коротков и “Сибирь” в целом.
Мы можем варьировать игроков в обороне, но с атакой сложнее. Я надеюсь на скорейшее возвращение в строй Михайлиса и Шапю. Кайыржана выпустил на большинство после того, как Савицкий получил травму, а мы перешли на игру в три звена. Кайыржан рассматривался с начала сезона в этой роли. Он парень с голевым чутьем, умеет решать такие моменты", — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.
Напомним, что это поражение стало для казахстанского клуба четвертым подряд в КХЛ. Следующую игру астанчане проведут на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым» 29 октября.