Хоккейное минское «Динамо» потерпело гостевое поражение от ЦСКА

Как и в предыдущем поединке «Динамо» против московских одноклубников, обе команды долгое время не могли поразить ворота друг друга. Счет был открыт только на 37-й минуте встречи: вперед хозяев вывел Антон Слепышев. Следующие шайбы зрители на «ЦСКА-Арене» увидели уже в самой концовке: на гол «армейца» Павла Карнаухова ответил динамовец Райан Спунер. У «зубров» оставалось чуть более двух минут, чтобы перевести матч в овертайм, но сделать этого так и не удалось. В итоге 2:1 в пользу действующих чемпионов КХЛ.