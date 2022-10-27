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22:18 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейное минское «Динамо» потерпело гостевое поражение от ЦСКА

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостях проиграли московскому ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Как и в предыдущем поединке «Динамо» против московских одноклубников, обе команды долгое время не могли поразить ворота друг друга. Счет был открыт только на 37-й минуте встречи: вперед хозяев вывел Антон Слепышев. Следующие шайбы зрители на «ЦСКА-Арене» увидели уже в самой концовке: на гол «армейца» Павла Карнаухова ответил динамовец Райан Спунер. У «зубров» оставалось чуть более двух минут, чтобы перевести матч в овертайм, но сделать этого так и не удалось. В итоге 2:1 в пользу действующих чемпионов КХЛ.

Поражение от ЦСКА стало для подопечных Крэйга Вудкрофта седьмым в последних девяти матчах. На данный момент наша команда с 22 баллами занимает 9-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на одно очко. Следующий поединок в рамках выездной серии минчане проведут в субботу в гостях у «Витязя» в Балашихе.

ЦСКА
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Динамо Мн
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