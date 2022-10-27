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27 октября, источник: Чемпионат.com

Главный тренер минского «Динамо»: решающий момент случился при втором голе ЦСКА

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру с ЦСКА (1:2), а также сказал, что стало решающим моментом встречи.

Динамо Мн
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Источник: Чемпионат.com

«Близкая игра. ЦСКА имеет четыре хорошо сбалансированных звена, мы хорошо играли в обороне. В равных составах мало что происходило на льду. Они забросили в большинстве, и это сделало разницу. Есть что взять хорошее из этой игры, смотрим вперёд, будем работать над большинством, чтобы оно снова заработало. ЦСКА больше выигрывал вбрасываний, мы позволили им больше создавать, больше бросать. Не скажу, что это повлияло на игру. Решающий момент случился при их втором голе», — цитирует Вудкрофта официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

После сегодняшнего поражения «Динамо» находится на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 22 очка после 23 матчей. Следующий матч минчане сыграют в гостях с «Витязем» 29 октября.

ЦСКА
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Динамо Мн
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