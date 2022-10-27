Минское «Динамо» — о роли Андриевского: об этом узнаете чуть позже

«За что будет отвечать Андриевский? Понимаем интерес к этой новости, но об этом чуть позже», — ответил сотрудник пресс-службы минского клуба.

Напомним, бывший главный тренер клубов КХЛ Александр Андриевский вошёл в тренерский штаб «Динамо» накануне. 54-летний специалист стал помощником главного тренера минской команды Крэйга Вудкрофта. В сезоне-2006/2007 Андриевский начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо». С 2009 года на протяжении пяти сезонов он входил в тренерский штаб минчан: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под руководством Андриевского «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера — 2009.