КХЛ объявила полные составы команд на Матч звезд в Челябинске

Составы команд были сформированы в три этапа. Сначала 16 игроков выбрали болельщики, потом к ним добавились еще 12 хоккеистов по выбору СМИ. Еще 12 игроков были добавлены выбрала лига. По одному игроку в каждую команду будут добавлены по итогам Кубка Вызова — Матча звезд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).