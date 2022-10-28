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13:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ объявила полные составы команд на Матч звезд в Челябинске

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Определились составы команд, которые представят дивизионы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Матче звезд в Челябинске 10—11 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Составы команд были сформированы в три этапа. Сначала 16 игроков выбрали болельщики, потом к ним добавились еще 12 хоккеистов по выбору СМИ. Еще 12 игроков были добавлены выбрала лига. По одному игроку в каждую команду будут добавлены по итогам Кубка Вызова — Матча звезд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Команда дивизиона Боброва:

вратари — Патрик Рыбар («Спартак»), Максим Дорожко («Витязь», оба — дебютанты Матча звезд); защитники — Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Максим Федотов («Торпедо», все — дебютанты); форварды — Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Марат Хайруллин, Дамир Жафяров (оба — дебютанты), Дмитрий Яшкин (все — СКА), Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант).

Дивизион Тарасова:

вратари — Алексей Колосов («Динамо», Минск), Даниил Исаев («Локомотив», оба — дебютанты); защитники — Никита Нестеров (ЦСКА), Робин Пресс («Северсталь», дебютант), Андрей Миронов («Динамо», Москва); форварды — Виталий Пинчук («Динамо», Минск, дебютант), Дмитрий Рашевский (дебютант), Эрик О’Делл (оба — «Динамо» Москва), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»), Максим Шалунов («Локомотив»).

Дивизион Харламова:

вратари — Илья Проскуряков («Трактор»), Эдвард Паскуале («Металлург», оба — дебютанты); защитники Никита Трямкин («Автомобилист»), Егор Яковлев («Металлург»), Сергей Телегин («Трактор», оба — дебютанты); форварды — Александр Радулов («Ак Барс»), Антон Бурдасов («Трактор»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург», дебютант).

Дивизион Чернышева:

вратари — Андрей Кареев («Салават Юлаев»), Евгений Аликин («Амур», оба — дебютанты); защитники — Тревор Мерфи («Сибирь»), Либор Шулак («Адмирал»), Райан Мерфи («Салават Юлаев», все — дебютанты); форварды — Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»), Ярослав Лихачев («Амур»), Александр Шаров («Сибирь», все — дебютанты), Линден Вей («Барыс»).

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