Радулов выведен из основного состава «Ак Барса» перед матчем с «Нефтехимиком»

«Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», — цитирует Знарка «РИА Новости».

«Ак Барс» проиграл девять из десяти последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что руководство казанского клуба не планирует отправлять Олега Знарка в отставку. После очередного поражения от «Салавата Юлаева» в командный автобус заходили фанаты и произносили мотивационную речь хоккеистам «Ак Барса».