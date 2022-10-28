Знарок посадил Радулова в запас. Поможет ли это «Ак Барсу»?

Тренерский штаб «Ак Барса» отправил Александра Радулова в запас, но запоздал с этим решением на пару недель. После девяти поражений в десяти матчах, включая две неудачи в «Зеленом дерби», нужно оперативно резать по живому, а не ограничиваться временной мерой.

От руководства клуба общественность ожидала более серьезного шага. Однако с давних времен в Казани вместо радикализма предпочтение отдается терпению и выжиданию, поэтому нынешний ход воспринимается на первый взгляд почти как революционный.

Перед стартом сезона даже мысль о выводе ветерана из основного состава «Ак Барса» казалась несбыточной фантастикой и временным умопомешательством.

Менеджмент казанского клуба приложил массу усилий, едва ли не год уговаривая строптивого форварда выбрать именно их предложение и потом отказаться от контракта на 120 миллионов рублей с «Салаватом Юлаевым». Даже сейчас, когда команда находится в глубочайшем пике, опция по отстранению Радулова не кажется на сто процентов оправданной, если отталкиваться от чисто игровых моментов. Он, несмотря на длительное голевое бездействие, остается самым опасным нападающим «Ак Барса» и заметен в каждом матче.

История про конфликты в раздевалке, драки на тренировках и появление нескольких группировок влияния внутри команды решительно опровергается официальными лицами изо всех сил. Однако веры им немного. Даже без информации изнутри легко поверить, что это похоже на правду. В «Ак Барсе» собрано слишком много альфа-самцов, каждый из которых хочет быть самым главным.

Странно, что прошлый опыт никто не учел. В казанской ДНК он должен остаться навсегда после провала со звездами НХЛ в локаутном сезоне-2004/05.

Отстранение Радулова как попытка разрулить сложившуюся ситуацию могло быть не самой плохой идеей. Однако ветерана, если жизнь у команды вдруг начнет резко налаживаться, не получится держать вне состава целый месяц. Он получает самую большую зарплату в КХЛ, и обменять его в такой ситуации будет непросто. Значит, в скором времени все вернется в прежнее русло. В таком возрасте люди уже не меняются, поэтому Александр со своим характером может немного притихнуть только на короткий срок. Нет уверенности, что одной воспитательной меры окажется достаточно для выхода из кризиса.

Ссылка в запас сопровождалась стандартной для такой ситуации фразой «неприкасаемых нет». Данный шаг лучше всего работает, если напрямую касается самого узнаваемого игрока. Однако прямо сейчас этим решением можно припугнуть нападающего третьего звена, но не условных Вадима Шипачева с Вячеславом Войновым. Тогда как очевидная проблема команды заключается в том, что не могут по максимуму раскрыть свой атакующий потенциал те люди, которых принято считать звездами.

По самоотдаче к хоккеистам «Ак Барса» претензий по минимуму — видно, как они стараются в каждом матче, пытаясь достать из себя все. Однако им необходимо делать что-то еще помимо прямолинейной беготни. И это точно не проблема, которую мешает решить присутствие на льду взрывного Радулова. Регулярный чемпионат очень длинный. Вариантов что-то поменять в запасе у казанского руководства еще много. Главное — успеть это сделать вовремя.