СКА одержал победу в юбилейной тысячной игре в КХЛ

Основное время встречи завершилась со счетом 3:3 (3:1, 0:1, 0:1, 0:0). В составе «Динамо» шайбы забросили Иван Муранов (10-я минута), Илья Каблуков (36) и Эрик О’Делл (54). У СКА дубль оформил Дмитрий Яшкин (5, 15), еще один гол забил Дамир Жафяров (7). Победный бросок реализовал нападающий армейцев Михаил Воробьев.