СКА одержал победу в юбилейной тысячной игре в КХЛ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Санкт-петербургский СКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Санкт-петербургский СКА по буллитам победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи завершилась со счетом 3:3 (3:1, 0:1, 0:1, 0:0). В составе «Динамо» шайбы забросили Иван Муранов (10-я минута), Илья Каблуков (36) и Эрик О’Делл (54). У СКА дубль оформил Дмитрий Яшкин (5, 15), еще один гол забил Дамир Жафяров (7). Победный бросок реализовал нападающий армейцев Михаил Воробьев.
Матч с «Динамо» стал для СКА 1000-м в КХЛ. Санкт-петербургская команда находится на втором месте по количеству проведенных игр в КХЛ, уступая магнитогорскому «Металлургу» (1009).
СКА (45 очков, 24 матча), одержавший шестую победу подряд, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Динамо» (32 очка, 24 игры) поднялось на третье место на Западе.