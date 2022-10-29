Главный русский талант не играет в КХЛ. Неужели СКА разочаровался в Мичкове?

Источник: КХЛ

В начале года многими серьёзно обсуждался вопрос включения Матвея Мичкова в сборную России на Олимпиаду. В своё время 20-летние Овечкин и Малкин сыграли основную роль в победе над Канадой в Турине, а 17-летний Мичков на тот момент доминировал в МХЛ. Считалось, что против более лёгкого сопротивления из евролиг Матвей покажет себя.

Вопрос тогда замялся, но ожидалось, что в этом году Мичков закрепится в основе СКА. Летом казалось, что больших талантов там не так уж и много, а всё больше трудяг. Предсезонка, однако, была полностью скомкана травмой, вызванной силовым от Алексея Емелина в игре сочинского предсезонного турнира, что вызвало бурю споров в хоккейной тусовке. Мнения разделились — тот же Овечкин сказал, что против него играли и пожёстче, а бывший судья Юрий Карандин бушевал.

Сообщалось, что травма выбьет молодого форварда из строя лишь на две недели, но по истечении этого срока был накинут ещё месяц. Мичков вернулся в игру в конце сентября, когда ему дали провести две минуты в матче с «Адмиралом». Кроме того, у Матвея шесть матчей за «СКА-Нева», но Мичков пропустил четыре матча клуба в середине октября — один раз он был заявлен за СКА лимитчиком, но не провёл ни секунды на льду.

Если сравнивать это с преддрафтовыми сезонами других наших звёзд, то выглядит бледновато. Овечкин набрал 24 очка в составе «Динамо» и попал в состав сборной на ЧМ-2004, где на фоне провальной игры команды выглядел светлым пятном. Малкин проводил год в «Магнитке» чуть поскромнее: 12 очков, но он всё-таки был крепким игроком основы. Мичков уже к концу второго месяца сезона близок к тому, чтобы побить рекорд ВХЛ для игроков до 18 лет по шайбам — только это всё-таки «вышка».

Источник: КХЛ

Роман Ротенберг недавно ответил на вопрос об отсутствии Мичкова: «Ну представьте Мичкова или Бучельникова в единоборствах с Сергеем Андроновым? Будет непросто ребятам, которые весят 75−80 килограммов. Отталкиваемся от соперника и готовим ребят физически, чтобы они были готовы». Это выглядело странным: в ВХЛ играют люди полегче? Тот же упомянутый Бучельников получил восемь матчей в основе. Да и Матвей прошлый сезон начинал в основе, пусть и выглядел сыроватым — но ведь прошёл год, добавились опыт и мышцы.

Малое количество игровой практики не могло не сказаться на репутации Матвея перед драфтом. Если весной Мичков казался консенсусным вторым номером после Бедарда, то сейчас его позиции стали подтачиваться. В рейтинге Крэйга Баттона вперёд вырвался чех Эдуард Шале, который провёл мощный МЧМ и играет за основу «Кометы» из Брно. Журнал The Hockey News поставил вперёд габаритного центра Адама Фантилли, который в шести играх NCAA (расписание там довольно мягкое) набрал уже 15 очков!

В общем, ситуация странная — и выглядит она ещё более странной с учётом того, что представители СКА везде рассказывают, какая у них вертикаль, какие классные молодые игроки и как они развиваются в невероятных условиях питерской системы и «Хоккейного города». Летом, когда за Александра Никишина отдали права сразу на девятерых игроков, показалось, что эта концепция потихоньку устаревает.

Но Мичков был и остаётся бриллиантом в короне питерской хоккейной империи. Его пробовали в основе уже тогда, когда это казалось преждевременным, он получал вызовы в основную сборную и даже капитанскую нашивку в команде U25, которой по факту руководили представители того же СКА. Авансов было предостаточно, но вдруг Мичков отправляется в тёмный угол «СКА-Нева». Неужели тот же «Сочи», где почти некому играть, не дал бы игровой практики в рамках скрытой или официальной аренды?

Видели мы эту картину в СКА уже очень много раз. Самый яркий её пример — звено Марченко — Морозов — Подколзин, которое представлялось основой будущности хоккейного Питера, но все его представители захотели в НХЛ. В результате Морозов (четвёртый бомбардир СКА в сезоне-2020/2021, игра на ЧМ) сначала отправился в ВХЛ, а потом и в «Сочи». Марченко резко урезали игровое время, а весной отправили играть в плей-офф ВХЛ — хотя даже с 12 минутами за игру он был четвёртым снайпером СКА.

Источник: КХЛ

Не менее яркий пример — Ярослав Аскаров. Его развитие очевидно форсировали, давая ему ответственность, к которой голкипер был не до конца готов: вспомните МЧМ-2020, например. Потом помешал и общий переизбыток голкиперов в системе СКА, из-за которого Аскаров болтался между тремя клубами системы, ни один из которых не мог предоставить ему постоянного места в основе. Судя по всему, сыграло роль и желание Аскарова уехать в «Нэшвилл», которое не было встречено одобрительно.

Судя по всему, Роман Ротенберг — человек одновременно и увлекающийся (вспомните «русского Макдэвида» Подколзина), и собственнический. Как ещё объяснить опалу лидеров команды, которые могли вполне помочь СКА в битвах с ЦСКА? Принципы здесь явно важнее. Ещё в мае Ротенберг говорил: «Мичков, Свечков, Чибриков — лучшие в своём возрасте. Они высоко задрафтованы в США, но остались в России». Прошло два месяца, Чибриков и Свечков, судя по всему, высказали желание всё-таки поехать в Америку — и вот оба в «Спартаке».

Нынешний СКА ценит не только талант, но и лояльность. Никишин подписал трёхлетний контракт до 2025-го — вот тебе безграничное доверие и почти 22 минуты за матч. Хуснутдинов отложил планы поиграть в команде с Капризовым — место в первом звене, по крайней мере, в первых играх. В общем, Питер готов вкладываться в таланты, но только в те, что готовы показать долгосрочную преданность. В ином случае Чибриковы, Морозовы и прочие отправляются в коробку со словами «я больше не хочу играть тобой».

У Мичкова контракт аж до 2026-го, но договоры в КХЛ можно разорвать. Клуб, который потратит на Матвея очень высокий драфт-пик, может быть заинтересован в быстром переезде таланта в Америку, учитывая нынешние условия. Пока это лишь спекуляции — но карьеры слишком многих молодых талантов в Петербурге развиваются по одному шаблону. Сложно не предполагать, что во внезапном затенении карьеры Мичкова не торчат те же причины, что и прежде.

Источник: КХЛ

Кроме того, тепличные условия системы СКА могут приводить к тому, что молодые звёзды, получающие столько пиара, могут терять голову. Про того же Аскарова ходили разговоры, что у него не всё гладко за пределами льда. После травмы Мичкова на сочинском турнире наблюдатели отмечали, что партнёры не выглядели сильно озабоченными здоровьем капитана, и это может говорить об отношении.

В самом СКА про это вряд ли что-то скажут, Роман Ротенберг в очередной раз расскажет про «вертикаль», «железобетонную оборону» и «пальтишко из колючей проволоки». Загадочность вокруг клуба такая, как будто это закрытый город: правда, это провоцирует только больше диковатых и неподтверждённых слухов. Впрочем, впереди ещё две трети сезона — и у Мичкова есть время, чтобы подкачаться, проявить больше лояльности или выполнить другие требования, которые позволили бы ему заиграть в КХЛ.