КХЛ отреагировала на пятое поражение подряд «Барыса»

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. Для гостей это поражение стало пятым подряд в «регулярке».

«Уфимцы, чья победная серия насчитывала пять матчей, впервые в сезоне принимали на домашней площадке “Барыс”. Астанчан в последнее время настигла череда неудач — четыре поражения кряду. После обидного проигрыша “Сибири” Андрей Скабелка сетовал на неудачную игру спецбригад. Серьезной потерей стала и травма Никиты Михайлиса, который пока не в состоянии помочь своим партнерам. Скабелка вернул Джереми Бракко в тройку к Линдену Вею и Энтони Луису; Виктор Козлов произвел лишь замену вратаря — выпустил Андрея Кареева, не игравшего в последних пяти матчах.

Уфимцы ударно провели первый период, забросив две шайбы: отличились Степан Санников и Данил Алалыкин. Они старалась действовать первым номером, раз за разом заставляя работать на полную вратаря и оборону “Барыса”.

После перерыва гостям потребовалось чуть больше минуты, чтобы отквитать один гол — на пятаке здорово сыграл Егор Петухов, не оставивший шансов Карееву. В дальнейшем уфимцы ушли в отрыв: Сергей Шмелев реализовал большинство, а Александр Хмелевский забросил десятую шайбу на отложенном штрафе. Под занавес периода астанчане забили, но после запроса Козлова гол был отменен.

На 50-й минуте Алексей Пустозеров мощным броском отправил пятую шайбу в ворота Юлиуса Гудачека. В оставшиеся время уфимцы строго сыграли в обороне и продлили победную серию до шести матчей", — говорится в тексте.