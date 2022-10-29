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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ отреагировала на пятое поражение подряд «Барыса»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обзор к матчу между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Салават Юлаев
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда. Для гостей это поражение стало пятым подряд в «регулярке».

«Уфимцы, чья победная серия насчитывала пять матчей, впервые в сезоне принимали на домашней площадке “Барыс”. Астанчан в последнее время настигла череда неудач — четыре поражения кряду. После обидного проигрыша “Сибири” Андрей Скабелка сетовал на неудачную игру спецбригад. Серьезной потерей стала и травма Никиты Михайлиса, который пока не в состоянии помочь своим партнерам. Скабелка вернул Джереми Бракко в тройку к Линдену Вею и Энтони Луису; Виктор Козлов произвел лишь замену вратаря — выпустил Андрея Кареева, не игравшего в последних пяти матчах.
Уфимцы ударно провели первый период, забросив две шайбы: отличились Степан Санников и Данил Алалыкин. Они старалась действовать первым номером, раз за разом заставляя работать на полную вратаря и оборону “Барыса”.

После перерыва гостям потребовалось чуть больше минуты, чтобы отквитать один гол — на пятаке здорово сыграл Егор Петухов, не оставивший шансов Карееву. В дальнейшем уфимцы ушли в отрыв: Сергей Шмелев реализовал большинство, а Александр Хмелевский забросил десятую шайбу на отложенном штрафе. Под занавес периода астанчане забили, но после запроса Козлова гол был отменен.

На 50-й минуте Алексей Пустозеров мощным броском отправил пятую шайбу в ворота Юлиуса Гудачека. В оставшиеся время уфимцы строго сыграли в обороне и продлили победную серию до шести матчей", — говорится в тексте.

Следующую игру «Барыс» проведет на своей площадке с «Сибирью» 1 ноября.

Салават Юлаев
5:1
2:0, 2:1, 1:0
Барыс
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