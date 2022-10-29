Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Витязь» в КХЛ

На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Витязя». Восстановить паритет «зубрам» удалось ближе к экватору второй трети — пятую шайбу в сезоне забросил форвард минчан Владимир Алистров. Заключительный период обошелся без взятий ворот, не выявил победителя и овертайм, а в серии послематчевых бросков точнее оказались динамовцы. Финальный счет — 2:1.

Эта виктория стала для подопечных Крэйга Вудкрофта третьей в последних пяти матчах. Благодаря этому успеху минчане вернулись в зону плей-офф — на данный момент наша команда с 24 очками располагается на 8-м месте Западной конференции КХЛ. Следующий поединок в рамках выездной серии «зубры» проведут в понедельник в гостях у ярославского «Локомотива».