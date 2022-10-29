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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: «Динамо» проявило волевые качества, правильно распоряжались шайбой

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил действия своей команды в матче с «Витязем» (2:1 Б), а также ответил о проблемах с реализацией у минчан.

Динамо Мн
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Источник: Чемпионат.com

«Равная игра. “Витязь” провёл хороший матч. Наша команда показала много хорошего, выглядели лучше [по сравнению с предыдущей игрой]. Долго не могли забросить, реализовать многочисленные голевые моменты. Но мне понравилось, как команда продолжала работать, прессинговать, лезть на ворота, создавать шансы. Сделали 38 бросков. Это хороший шаг вперёд: меньше изысканных и эффектных комбинаций — больше бросков. Часто создавали вторые шансы, играли на добивании. Это движение в нужном направлении.

У нас была череда неудачных матчей. Утром говорили о том, что надо проявить характер. И команда показала это. Все парни проявили волевые качества, действовали по тактическому плану, правильно распоряжались шайбой. В итоге добились нужного результата.

Колосов отлично проявил себя в серии бросков. Мороз вышел и реализовал первый бросок. Затем забросил Меркли. Вся команда хорошо показала себя. Рад за ребят.

Почему именно Вадим Мороз первым вышел на бросок? Такое чувство было, и оно не подвело. У Мороза хорошая техника, он умеет делать ложные движения, двигаться зигзагом, у него хороший навык завершения, плюс Вадим уверенно действовал во время матча. Так что это решение принял легко.

До этого команда на выезде выиграла 3 октября. Довлело ли это? Может, и сказывалось на реализации? Не согласен с таким мнением. Все игроки и команды в течение длинного сезона проходят через такие периоды подъёмов и спадов. Мы создаём много голевых моментов. Где-то не хватало удачи. Но через работу и после большого количества бросков удача должна была прийти. Сегодня был нужный шаг в правильном направлении. Надеюсь, дальше наша реализация вернётся.

Раньше «Динамо» много забрасывало и много пропускало. Сейчас же ситуация обратная: мало забрасывает и мало пропускает. Поменяли тактику? Нет. Мы не меняли тактику. Если голы даются тяжело, значит, надо уделить внимание защите, действовать дисциплинированно и ответственно. Если такая игра доходит до серии буллитов, то это не лучший вариант. Надо искать другие пути. И команда делает это. Мы верим в себя. Голы придут«, — приводит слова Вудкрофта сайт “Динамо”.

После победы минское «Динамо» поднялось на восьмую строчку в таблице Западной конференции, имея в активе 24 очка. Подмосковный «Витязь» находится на шестом месте в таблице Запада с 28 очками.

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