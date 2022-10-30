«Барыс» поместил канадского защитника в список отказов
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Клуб из Астаны «Барыс» поместил канадского защитника команды Кристофера Биграса в список отказов КХЛ, сообщается в официальном Telegram-канале лиги.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Клуб из Астаны «Барыс» поместил канадского защитника команды Кристофера Биграса в список отказов КХЛ, сообщается в официальном Telegram-канале лиги.
В течение ближайших 48 часов любая команда КХЛ может забрать 27-летнего хоккеиста в свой состав без компенсации для клуба из столицы Казахстана.
Биграс перешел в «Барыс» перед началом нынешнего сезона и успел провести за команду 23 матча в регулярном чемпионате, в которых сделал одну результативную передачу при общем показателе полезности «-8». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.
Биграс — победитель мирового юниорского первенства (игроки до 18 лет) 2013 года в составе сборной Канады. Защитник был выбран на драфте НХЛ-2013 под общим 32-м номером клубом «Колорадо Эвеланш» и успел с тех пор провести за «лавин» 46 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи).