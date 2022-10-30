«Барыс» поместил канадского защитника в список отказов

В течение ближайших 48 часов любая команда КХЛ может забрать 27-летнего хоккеиста в свой состав без компенсации для клуба из столицы Казахстана.

Биграс перешел в «Барыс» перед началом нынешнего сезона и успел провести за команду 23 матча в регулярном чемпионате, в которых сделал одну результативную передачу при общем показателе полезности «-8». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.