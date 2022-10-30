«Динамо» седьмой раз подряд обыграло «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Максим Джиошвили (35-я и 58-я минуты), также шайбы забросили Кирилл Готовец (19) и Джордан Уил (25). У гостей отличились Алексей Кручинин (31) и Сергей Гончарук (33).

«Торпедо» не может обыграть «Динамо» в гостях на протяжении семи матчей КХЛ — с 31 октября 2017 года (1:0 Б). Нижегородский клуб проиграл во втором матче подряд и с 29 очками в 24 играх занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» поднялось на вторую строчку, набрав 34 очка после 25 встреч.