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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» седьмой раз подряд обыграло «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Максим Джиошвили (35-я и 58-я минуты), также шайбы забросили Кирилл Готовец (19) и Джордан Уил (25). У гостей отличились Алексей Кручинин (31) и Сергей Гончарук (33).

«Торпедо» не может обыграть «Динамо» в гостях на протяжении семи матчей КХЛ — с 31 октября 2017 года (1:0 Б). Нижегородский клуб проиграл во втором матче подряд и с 29 очками в 24 играх занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» поднялось на вторую строчку, набрав 34 очка после 25 встреч.

В следующем матче москвичи 1 ноября примут магнитогорский «Металлург». Нижегородцы в тот же день в гостях сыграют с подмосковным «Витязем».

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Динамо М
4:2
1:0, 2:2, 1:0
Торпедо
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