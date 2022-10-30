«Адмирал» одержал третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» в гостях
В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
Автомобилист
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
«Автомобилист» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) одержали гости.
В первом периоде на 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Александр Шевченко с передач Ивана Емеца и Колби Уильямса.
На седьмой минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Брукс Мэйсек. На 15-й минуте второго периода вновь вывел «Адмирал» вперёд Николай Елисеев с передач Михала Криштофа и Либора Шулака.
Эта победа стала для «Адмирала» третьей подряд. Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Амуром» 3 ноября (17:00 мск). Владивостокский «Адмирал» сыграет в гостях с челябинским «Трактором» 1 ноября (17:00 мск).