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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» одержал третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» в гостях

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Автомобилист
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Источник: Официальный сайт ХК "Автомобилист"

«Автомобилист» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) одержали гости.

В первом периоде на 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Александр Шевченко с передач Ивана Емеца и Колби Уильямса.

На седьмой минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Брукс Мэйсек. На 15-й минуте второго периода вновь вывел «Адмирал» вперёд Николай Елисеев с передач Михала Криштофа и Либора Шулака.

Эта победа стала для «Адмирала» третьей подряд. Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Амуром» 3 ноября (17:00 мск). Владивостокский «Адмирал» сыграет в гостях с челябинским «Трактором» 1 ноября (17:00 мск).

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Автомобилист
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Адмирал
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