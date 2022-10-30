«Адмирал» одержал третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» в гостях

«Автомобилист» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) одержали гости.

В первом периоде на 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Александр Шевченко с передач Ивана Емеца и Колби Уильямса.

На седьмой минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Брукс Мэйсек. На 15-й минуте второго периода вновь вывел «Адмирал» вперёд Николай Елисеев с передач Михала Криштофа и Либора Шулака.