«Трактор» с минимальным счётом одолел «Амур» дома
В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
Трактор
АмурКХЛ: таблица и календарь
В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор» принимал на своём льду «Амур». Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали челябинцы.
В первом периоде команды не смогли отличиться. Во втором периоде на девятой минуте счёт открыл форвард хозяев Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Артёма Блажиевского.
В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб. После победы «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» замыкает таблицу Востока с 18 очками.
Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Адмиралом» 1 ноября (17:00 мск). Хабаровский «Амур» в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» (17:00 мск).