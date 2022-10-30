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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» с минимальным счётом одолел «Амур» дома

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Трактор
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Источник: ХК "Трактор"

«Трактор» принимал на своём льду «Амур». Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали челябинцы.

В первом периоде команды не смогли отличиться. Во втором периоде на девятой минуте счёт открыл форвард хозяев Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Артёма Блажиевского.

В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб. После победы «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» замыкает таблицу Востока с 18 очками.

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Адмиралом» 1 ноября (17:00 мск). Хабаровский «Амур» в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» (17:00 мск).

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Трактор
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Амур
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