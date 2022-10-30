«Трактор» с минимальным счётом одолел «Амур» дома

«Трактор» принимал на своём льду «Амур». Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали челябинцы.

В первом периоде команды не смогли отличиться. Во втором периоде на девятой минуте счёт открыл форвард хозяев Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Артёма Блажиевского.

В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб. После победы «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» замыкает таблицу Востока с 18 очками.